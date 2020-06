7 buoni motivi + 1 per (ri)cominciare a investire

La regola base da seguire, soprattutto nei periodi di turbolenze sui mercati, è quella di restare investiti. Uscire dai mercati, infatti, non è mai una buona idea, a maggior ragione a fronte di grossi ribassi perché, la storia lo prova, le giornate migliori degli indici azionari si verificano proprio dopo cadute verticali. È un buon momento per decidere di investire oppure per ricominciare a farlo. E se sei alla ricerca di un valido motivo per farlo, qui te ne daremo almeno sette. Se vuoi che il tuo investimento possa generare performance positive nel tempo, il primo passo è quello di affidarsi alla Gestione Patrimoniale di Moneyfarm , iniziando così a risparmiare sulle commissioni, tra le più basse del mercato.

1) Diversificazione

Moneyfarm è tra i pochi in Italia a offrire una Gestione Patrimoniale in Etf, che consente di non lasciarsi sfuggire nessuna opportunità di diversificazione globale e di parziale decorrelazione tra i mercati, riducendo al minimo il rischio anche in fasi di forte volatilità, come quella che stiamo attraversando in queste settimane.

2) Gestione dinamica

La volatilità si riduce anche modificando all’occorrenza il posizionamento tattico dei portafogli, con un gestione mirata del team di Asset Allocation, senza perdere le opportunità interessanti per il proprio portafoglio. Per generare profitto si può cercare un punto di equilibrio tra scelte conservative e scelte aggressive.

3) Efficienza fiscale

Tra i vantaggi da non sottovalutare, per chi sceglie la Gestione Patrimoniale di Moneyfarm, c’è quello fiscale. È possibile, infatti, compensare le operazione di compravendita e dei dividendi. A fine anno, quindi, si potranno compensare minusvalenze con plusvalenze, portandosi a credito per i quattro anni successivi le eventuali minusvalenze di un anno.

4) Comodità e trasparenza

Chi fa da sé fa per tre. Non funziona se si tratta di investimenti. Le scelte, infatti, è meglio lasciarle fare ad esperti. C’è la possibilità di sottoscrivere la Gestione Patrimoniale interamente online, senza rinunciare all’aiuto di un consulente via chat, email o telefono. I movimenti e l’andamento del portafoglio si possono consultare comodamente da app.

5) Indipendenza

Pensi che andare in banca a parlare con il consulente della filiale sia la scelta meno costosa? Sbagliato. Meglio affidarsi ad un servizio di consulenza indipendente, come quello offerto da Moneyfarm, perché si evita così il conflitto di interesse, potendo contare su una selezione di strumenti finanziari convenienti per il cliente, non per chi li vende.

6) Flessibilità

Ti servono i soldi che hai investito per una spesa imprevista? Nessun problema. Con Moneyfarm puoi disinvestire il capitale in parte, o completamente, in qualsiasi momento, senza vincoli temporali e senza costi di uscita.

7) Convenienza

I costi di gestione di un investimento possono diventare una voce che, nel corso degli anni, erode sensibilmente gli interessi maturati. Con la Gestione Patrimoniale di Moneyfarm si risparmia fino al 50% sui costi rispetto alla media del mercato. Non ci sono costi di ingresso, di performance e di uscita.

E’ il momento di concentrarsi sul futuro: per aiutare gli investitori che volessero pianificare un investimento di lungo termine Moneyfarm ha messo a disposizione i propri consulenti per pianificare la migliore strategia di ingresso sul mercato, anche graduale. Inoltre per chi volesse investire entro il 30 giugno, c’è la possibilità di non pagare l’imposta di bollo su tutti gli investimenti effettuati durante il 2020.

Investi con Moneyfarm entro il 30 giugno e non paghi l'imposta di bollo per tutto il 2020