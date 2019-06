Moneyfarm è il "Miglior Consulente Finanziario" per il quarto anno di fila

Sono una delle certificazioni più prestigiose per le aziende perché per ottenerli bisogna superare rigorosi processi di soddisfazione dei consumatori. I Sigilli d’Oro dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza sono stati assegnati, per il quarto anno di fila, a Moneyfarm che si è aggiudicato il primato nella categoria Miglior Consulente Finanziario Indipendente in Italia . L’importanza del consulente esterno Quest’anno Moneyfarm si è aggiudicata anche il sigillo Top Servizio nella categoria Robo Advisor che raccoglie le aziende attive nella digitalizzazione dei servizi di investimento. Un motivo in più per sottolineare l’importanza di affidarsi ad un consulente indipendente quando si tratta di investire i propri risparmi. I motivi sono molteplici. Tra i più interessanti per l’investitore ci sono sicuramente i minori costi di gestione e più trasparenza nella rendicontazione. Moneyfarm in tal senso rispetta da sempre i vincoli previsti dalla Mifid 2. Bisogna anche aggiungere una diversa proposta tra i prodotti di investiment o che, nel caso di un consulente indipendente, non sono di norma legati agli interessi dell’istituto di credito.

Il riconoscimento

Prima dell’assegnazione dei Sigilli d’Oro dell’Istituto Qualità e Finanza bisogna superare un processo di rilevazione della soddisfazione dei consumatori che coinvolge oltre 100mila persone, attraverso una serie di interviste. Moneyfarm è risultata in cima alle preferenze del campione intervistato nel 63,5 per cento dei casi, con un servizio giudicato “molto buono”, a fronte di un punteggio medio di settore inferiore al 50 per cento. Nello studio “Campioni del Servizio” sono finite quasi mille aziende, in 100 settori. Di queste, sono 5 le aziende che hanno raggiunto un punteggio tale da essere insignite del Sigillo d’Oro, cioè con una votazione superiore alla media del mercato, per servizio nella categoria dei Consulenti Finanziari indipendenti e solo 2 nella categoria dei Robo Advisor.



L’apprezzamento dei consumatori

“Ricevere per il quarto anno consecutivo un riconoscimento prestigioso come quello dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza è motivo di orgoglio e premia il nostro impegno per migliorare in continuazione la nostra offerta” commenta Paolo Galvani, Presidente di Moneyfarm. “Questo premio è speciale perché assegnato direttamente dai consumatori. Rappresenta la conferma che la Gestione Patrimoniale Moneyfarm sta diventando sempre più un servizio indispensabile e apprezzato tra le famiglie italiane. L’ulteriore riconoscimento nella categoria dei Robo Advisor conferma la bontà dei nostri sforzi nella direzione della digitalizzazione dei servizi finanziari”.



I premi

Non solo il Sigillo d’Oro. Moneyfarm ha ricevuto anche il premio "Miglior piattaforma d’investimento" ai YourMoney.com Awards 2018, il premio Innovation of the Year ai British Bank Awards 2018 e, nel 2017, il premio Ascosim per l’innovazione nell’Asset Management.



