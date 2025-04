Da MD la Pasqua è un tripudio di sapori e tradizioni con le eccellenze di “Lettere dall’Italia"

La Pasqua in Italia è un'esplosione di sapori, profumi e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. È il momento in cui le famiglie si riuniscono attorno a tavole imbandite, dove i piatti tipici regionali celebrano la ricchezza e la varietà del patrimonio gastronomico italiano. E quest'anno, a rendere ancora più speciale questa festa, ci pensa "Lettere dall'Italia" la linea di MD, che porta in tavola le eccellenze italiane che racchiudono tutta la qualità e l'autenticità della tradizione.