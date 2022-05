LGIM, la sicurezza informatica è un investimento

Nell'era della digitalizzazione la nuova sfida per aziende, privati e amministrazioni è diventata quella della cyber security.

La pandemia, con la crescita esponenziale dello smart working, e il complesso quadro geopolitico dovuto alla guerra in Ucraina, che vede nella sicurezza informatica un ulteriore fronte, hanno ancora più evidenziato la centralità del tema. Ed oggi il settore non è solo strategico ma è diventato anche motivo di attrazione per gli investitori che guardano infatti con interesse ai fondi che investono in società che operano nel settore della sicurezza informatica, come l’ L&G Cyber Security UCITS ETF di LGIM .