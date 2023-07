Everyday Extraordinary: il Car Wash di Lexus diventa un'esperienza di ospitalità e stile

Sono gli elementi che trovano la loro perfetta sintesi in Lexus , che ha scelto Milano per l’anteprima nazionale di LBX (acronimo di Lexus Breakthrough Crossover ). Il nuovo SUV compatto si candida a fare da apripista per la casa giapponese, aprendo le porte a una nuova fetta di mercato, quello di un pubblico giovane, amante della tecnologia, ma attento alla sostenibilità e che vuole vivere il lusso autentico in un’auto di dimensioni ridotte, al motto di “Make Everyday Extraordinary”.

Lexus LBX sintetizza alla perfezione la filosofia del marchio. Qui lo stile e l'artigianato Takumi (maestri artigiani con pluriennale esperienza che curano la produzione e la rifinitura di ogni singola vettura) si uniscono all’iconica ospitalità Omotenashi (valore cardine del brand che rende ancora più evidente l’attenzione per il cliente, accogliendolo all’interno delle proprie auto), dando vita ad una vettura che non rinuncia a tecnologia e design, pur nelle dimensioni ridotte e proponendo un’elevata esperienza di guida.

Everyday Extraordinary

Per mostrare cosa voglia dire rendere ogni esperienza “straordinaria”, Lexus ha deciso di portare in giro per l’Europa, in quattro grandi città, dei pop-up events capaci di sintetizzare la filosofia che ha dato vita a Lexus LBX, con un’immersione multisensoriale nel mondo della casa giapponese. Prima tappa, Milano. Nell’elegante cortile di Palazzo Bovara ha infatti preso vita il Car Wash in stile Lexus, una rivisitazione del classico autolavaggio, trasformato per l’occasione in uno spazio rigenerante e immersivo nel cuore della città. Un autolavaggio non più dedicato alle auto, quindi, ma alle persone, per un’esperienza esclusiva e conviviale che racchiude tutta l’essenza di Lexus.

Il Car Wash di Lexus

Ispirate quindi ai valori cardini del brand, le installazioni ci portano dallo spazio “Soak”, dove viene proposta l’illusione di passare attraverso un getto d’acqua, all’area "Spray", con una serie di archi nebulizzanti, passando per la zona “Clean”, con i classici rulli rotanti degli autolavaggi fino all’area "Scent", in cui la parola d’ordine è relax. Esperienze capaci di proiettarci lontano dalla canicola estiva, verso il piacere e il comfort offerto dal mondo Lexus.

Il nuovo Lexus LBX

LBX misura 4.190 mm di lunghezza per 1.825 mm di larghezza e 1.545 mm di altezza, con un passo di 2.580 mm. Il bagagliaio dispone di una capacità di 332 litri. LBX è alimentato da un sistema Premium Hybrid Lexus di nuova generazione, con un motore compatto e leggero a tre cilindri da 1,5 litri. La potenza massima combinata del sistema ibrido è di 136 CV/ 100 kW con una coppia massima di 185 Nm.

Creato per rompere le convenzioni, LBX abbraccia idee contemporanee nel design e nella tecnologia, pur mantenendo le qualità distintive di Lexus; segue inoltre i principi del Lexus Next Chapter Design, dove l'identità e le proporzioni dell'auto nascono da un approccio al design attraverso il quale lo stile comunica direttamente le prestazioni dell’auto e la qualità dell’esperienza di guida.