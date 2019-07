Le banche centrali fanno volare le Borse

L’atteggiamento delle banche centrali è lo stesso: Fed, Bce e Bank of Japan non alzeranno i tassi nel 2019. Sempre più “colombe” volano sui mercati finanziari e questo atteggiamento, dovuto al forte rallentamento dell’economia globale, è il principale motivo per cui le Borse globali hanno recuperato le perdite dello scorso anno nei primi tre mesi del 2018. La propensione a non ritoccare i tassi sarà mantenuta anche in futuro, come sottolineato a fine giugno da Mario Draghi: “Ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale continuano a far parte degli strumenti a nostra disposizione”, ha detto il presidente della Bce. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il numero uno della Fed, Powell: “I tagli dei tassi arriveranno”.

L’atteggiamento dovish

A fine dicembre le Borse registravano perdite soprattutto per la paura di una “stretta” monetaria globale, a gennaio il cambio di rotta delle banche centrali, con la decisione di non ritoccare i tassi di interesse, ha fatto cambiare gli umori dei mercati. Dopo anni in cui le banche centrali iniettavano liquidità nel sistema finanziario, il 2019 doveva essere il primo anno della “stretta” e la prospettiva spaventava gli investitori.



Cosa cambia per chi investe

L’atteggiamento particolarmente accomodante delle banche centrali ha prodotto diversi effetti sui mercati obbligazionari. I rendimenti sono calati in maniera sostanziale e la quota di titoli obbligazionari con rendimenti negativi si è ampliata. Di positivo, ovviamente, si registra il recupero dei principali mercati globali.



L’importanza del portafoglio

Un approccio accomodante delle banche centrali ha fatto reagire positivamente le Borse. Per chi investe, quindi, questo rappresenta una possibilità da sfruttare. Bisogna però anche prepararsi ad un eventuale cambio di rotta, cosa fare quando il mini rally finirà? Per affrontare al meglio il cambio di umore dei mercati è bene poter contare su un portafoglio costruito in maniera equilibrata.



Parola d’ordine: diversificare

Per prima cosa, per contrastare la volatilità, è opportuno puntare su una strategia di investimento che miri alla diversificazione: geografica, temporale e tra titoli. Adottare un orizzonte temporale di medio-lungo termine, inoltre, consente di non perdere mai di vista l’obiettivo finale.



Meglio evitare il "Fai da te", e farsi consigliare da un consulente finanziario indipendente.