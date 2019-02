Investimenti, come gestire al meglio il rischio

Ogni investimento implica un rischio. Bisogna farci i conti, nel momento in cui si decide di investire una somma di denaro. Quello che si può fare è cercare di gestirlo nella maniera migliore per rendere il più remunerativo possibile il proprio investimento. La possibilità di generare profitti deve essere proporzionata al rischio di poter compromettere in parte il proprio capitale. Il rischio: un concetto relativo Ognuno di noi percepisce il rischio in maniera diversa, a seconda della situazione, e lo associa a eventi che possono avere portata e segno molto differente: quello che rappresenta un rischio per qualcuno, è allo stesso tempo un’eventualità trascurabile per qualcun altro e magari positiva per altri profili di investitori.

La gestione del rischio: la diversificazione

Il rischio di un investimento è la probabilità di ottenere un rendimento minore rispetto a quello atteso. Questo rischio, in sostanza, riguarda gli asset che si acquistano quando investiamo e come variano nel tempo. Questo tipo di rischio è solitamente categorizzato secondo la causa che lo determina. Il rischio dell’investimento si può prevedere e controllare attraverso l’asset allocation e la diversificazione.



Diminuire il rischio: il consulente indipendente

Una corretta informazione, per prima cosa, aiuta a capire e scegliere l’investimento più adatto. In questo caso è indispensabile affidarsi ad un consulente finanziario indipendente che rispetto a quello bancario non rischia di imbattersi nel conflitto di interesse.



Come risolvere il problema del rischio

Gestire il rischio è complesso, considerando anche che in determinate situazioni possono subentrare reazioni psicologiche in grado di far compiere azioni impulsive, come la vendita di un prodotto finanziario, a seguito di una forte perdita. La soluzione migliore per contenere il rischio e gestirlo al meglio - oltre ad affidarsi a servizi di consulenza indipendenti, come Moneyfarm - è anche fissare l’orizzonte temporale del proprio investimento. Con un orizzonte temporale sufficientemente lungo, il rischio legato alla volatilità del mercato si può ridurre quasi a zero.



