Suv compatto ed efficiente

Sviluppata a partire proprio dalla versione Electric (EV) e caratterizzata da un design unico e audace, la nuova generazione di KONA è più grande, dinamica e green rispetto al passato. Un mix innovativo di stile, tecnologia smart, prestazioni, sicurezza e comfort studiato appositamente per essere ai vertici del segmento e arricchire la gamma con un progetto ampio e versatile capace di abbracciare stili di vita differenti e soddisfare le esigenze di ogni generazione. Un SUV senza compromessi – pratico per le città quanto per i viaggi – e con una gamma di motori completa che può contare sulle versioni 100% elettrica, Mild Hybrid e Full Hybrid oltre che sulla tradizionale versione benzina.

Linee decise e design dinamico

A metà strada tra Hyundai BAYON e TUCSON, la nuova KONA è stata pensata per un'esperienza di guida innovativa sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda stile e design, si fondono linee eleganti e volumi che esaltano prestazioni aerodinamiche e cura dei dettagli. Le luci anteriori e posteriori sono incastonate nel rivestimento del passaruota in tinta con la carrozzeria, mentre la "Seamless Horizon Lamp", firma distintiva luminosa a LED che si estende a tutta larghezza, completa la purezza e l'eleganza della forma. La griglia frontale con deflettori attivi, le minigonne e i cerchi in lega contribuiscono infine a delineare il carattere sportivo e lo stile futuristico della vettura, con una grande attenzione all’efficienza per minimizzare i consumi.

Cuore elettrico, nessun compromesso

Nuova KONA Electric è un capolavoro di ingegneria sotto il cofano, l'esatta fusione di tecnologia e prestazioni al top. Autonomia best-in-class, ricarica veloce e dispositivi innovativi come i-PEDAL e Smart Regenerative System fanno della nuova generazione del SUV compatto Hyundai un gioiello hi-tech. A seconda delle esigenze, la versione Full electric si può scegliere con batteria da 48,4 kWh da 377 km di autonomia o da 65,4 kWh da 514 km di autonomia con una sola ricarica. Tutto con prestazioni su strada di livello e accelerazione da vera sportiva. Nella versione da 65 kWh, nuova KONA Electric ha una potenza di 218 CV, va da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi e può raggiungere 162 km di autonomia in soli 15 minuti di ricarica presso una colonnina rapida a corrente continua (101 kW).

Molto interessante è la versione Full Hybrid. Sviluppata per ridurre le emissioni senza rinunciare al divertimento di guida, KONA Hybrid utilizza l'energia elettrica per permettere di percorrere più chilometri con ogni pieno di benzina senza dover ricaricare la batteria o modificare le abitudini di guida. Nel dettaglio KONA Hybrid è dotata di un motore a benzina e di un motore elettrico (alimentato dal sistema di frenata rigenerativa) che contribuisce all'accelerazione, alla guida in salita e alla guida a basse velocità. Un flusso di energia capace di sviluppare nella versione Full Hybrid una potenza combinata massima di 141 CV e consumi che superano i 20 km/l in utilizzo misto.

Tecnologia e sicurezza al top

Sofisticata ed elegante, la nuova KONA vanta su tutti gli allestimenti sistemi di sicurezza e tecnologici al top di gamma. La seconda generazione del SUV compatto di Hyundai è dotata infatti di una versione più evoluta di "Hyundai Smart Sense", la famiglia avanzata di sistemi di assistenza di guida del brand che assicura i massimi livelli di sicurezza e comfort di viaggio. Tra questi, ad esempio, sono di serie il sistema di anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e cicli che integra anche la unzione di svolta, il sistema di mantenimento al centro della corsia e il riconoscimento attivo dei limiti di velocità, rendendo disponibile a tutti una guida autonoma di livello2. Ma c’è anche tanto altro. Il display panoramico presenta due schermi da 12,3’’ – uno touch per l'infotainment e uno per il quadro strumenti – integrati nella plancia curva per un'esperienza high-tech e intuitiva che non rinuncia però al alcuni tasti fisici.

Per la versione 100% elettrica, inoltre, il sistema di navigazione suggerisce automaticamente i punti di ricarica lungo il percorso, mentre l'Head-Up Display proietta informazioni importanti come velocità, informazioni di navigazione e avvertimenti, sul parabrezza, direttamente nel tuo campo visivo, consentendoti quindi di non distogliere lo sguardo dalla strada. Quanto alla connettività della nuova KONA, ci troviamo di fronte a un progetto di livello superiore. Grazie al Connected Car Navigation Cockpit, il sistema di infotainment Hyundai di nuova generazione che offre una grafica avanzata per un'armonizzazione perfetta tra i display, a bordo è installata l'ultima versione di Bluelink, con gli aggiornamenti completi di software Over The Air (OTA). Per una comodità ancora maggiore, la nuova KONA Electric può essere bloccata, sbloccata e avviata tramite Hyundai Digital Key 2 Touch attraverso lo smartphone o lo smartwatch.

Più spazio, con stile

Le dimensioni e gli interni sono stati completamente rivisti per offrire il massimo del comfort in uno spazio flessibile e modulare e ospitare le tecnologie in dotazione all'interno di un'atmosfera funzionale e accogliente. Grazie alla piattaforma K3, nuova KONA è 15 cm più lunga della precedente arrivando a 4,35 metri, vanta il 30% in più della capacità del bagagliaio (466 litri VDA) e garantisce maggiore vivibilità dell'abitacolo e flessibilità di carico. Caratteristiche che piazzano nuova KONA ai vertici del segmento per spaziosità e livelli di comfort per chi guida e per i passeggeri. Gli interni sono studiati per adattarsi a ogni stile di vita grazie a una vasta gamma di colori e pack colore pensati per enfatizzare lo stile unico dell'abitacolo e della vettura. Inoltre, la versione 100% EV più contare su soluzioni di praticità aggiuntive, come il secondo bagagliaio, anteriore, da 27 litri

Allestimenti e prezzi

Per quanto riguarda le versioni ibride, gli allestimenti disponibili sono tre: "X Line", la sportiva "N Line" e "X Class". Per la Mild Hybrid il prezzo è rispettivamente di 29.500 euro, 30.500 euro e 32.800 euro, mentre per la Full Hybrid il listino è di 34.500 euro, 35.500 euro e 37.500 euro.

Per la nuova KONA Electric alla base del listino c'è la versione "X LINE" da 48.4 kWh con un prezzo al pubblico di 42.000 euro. Il top di gamma "X CLASS Special Edition" con equipaggiamento premium e batteria da 65,4 kWh invece costa 49.900 euro.