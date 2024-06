Bollette luce, fine del mercato tutelato: ecco cosa succede adesso

Non proprio tutti saranno però obbligati a passare al mercato libero. La normativa prevede infatti che i cosiddetti “vulnerabili” possano continuare a sfruttare le tariffe del mercato tutelato o se già passati al mercato libero possano tornare a quello tutelato. Nella categoria rientrano chi ha compiuto 75 anni, chi è considerato in condizioni economiche svantaggiate, chi per questioni di salute utilizza apparecchiature medico-terapeutiche ad energia elettrica, i soggetti disabili ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92, chi a seguito di eventi calamitosi vive in una struttura abitativa di emergenze e chi vive in un’isola minore non interconnessa.