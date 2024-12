Gruppo Deco: sostenibilità e innovazione nell’industria per un futuro più responsabile

Con oltre 500 dipendenti distribuiti in sei stabilimenti e un fatturato di 225 milioni di euro, il Gruppo Deco rappresenta una realtà cooperativa di spicco nel panorama industriale italiano. Specializzato nella produzione di prodotti di largo consumo per la cura della persona, della casa e alimentari, Deco si distingue non solo per l’efficienza operativa, ma soprattutto per il suo impegno verso la sostenibilità e la valorizzazione della cooperazione.