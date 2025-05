GEN-E: la generazione 100% elettrica di Puma

È una vettura pop questa Ford Puma GEN-E , colore giallo acceso, caldo che mette in risalto un design che non passa certo inosservato. Poco cambia rispetto alla versione termica. “Ballano”, in realtà, tre centimetri in più in lunghezza, la grande calandra senza feritoie, spoiler posteriore e cerchi in lega ad hoc per questa versione. Oltre a un’aerodinamica da prima della classe!