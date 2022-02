“Il metodo infallibile”, la Fondazione Ania contro la ludopatia

“Altrimenti? Altrimenti sarà il disastro”.

E’ con queste parole che il protagonista de “Il metodo infallibile”, il corto realizzato nell’ambito del progetto della Fondazione Ania “Pre-veniamo a teatro” e dedicato alla ludopatia, si gioca il tutto per tutto al tavolo da poker, lanciandosi nella sua ultima e drammatica “mano”. E come per “Il giocatore” di Dostoevskij, a cui è liberamente ispirato, anche il protagonista di questo corto, non troverà l’agognato riscatto, né un lieto fine.