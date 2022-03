Fondazione Ania, la cultura della prevenzione

Con questo obiettivo nel 2004 nasce la Fondazione Ania , la Onlus dell‘Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici . Incentrata inizialmente su attività per la sensibilizzazione rispetto al tema della sicurezza stradale, oggi la Fondazione è impegnata su più fronti, come dimostra il progetto “ Pre-veniamo a teatro ”.

“Pre-veniamo a teatro”

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Ente Teatro di Roma, vede la realizzazione di sei corti che raccontano altrettanti progetti della Fondazione o un particolare ambito assicurativo, sottolineando come ogni scelta o comportamento, influenzi, in modo positivo o negativo, la propria vita e quella delle persone che ci stanno accanto e come quindi sia fondamentale la cultura della prevenzione.

Il post pandemia e il ruolo delle assicurazioni

“Il ruolo delle imprese assicurative - spiega Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania - è un ruolo di protezione e prevenzione e lo è ancora di più in questa fase della pandemia, dove si è dimostrato come le assicurazioni debbano supportare il settore pubblico in tutte le attività ordinarie che gli ospedali, in situazione di emergenza, non sono in grado di affrontare”.

Questa prospettiva ha delineato con ancora maggiore chiarezza come le assicurazioni in generale e le polizze salute in particolare, debbano avere un ruolo “integrativo e complementare, andando a sgravare lo Stato da tutta una serie di pressioni che oggi la spesa sanitaria deve affrontare”. “Un partenariato - conclude Guidoni - pubblico-privato in un settore strategico per andare a soddisfare i bisogni di welfare dei cittadini”.