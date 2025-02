Neve e benessere in Carinzia: le offerte per una vacanza rigenerante

Oltre allo sci, il comprensorio di Nassfeld offre infatti un ampio ventaglio di attività invernali per tutti: da soli, in coppia, in famiglia e con i bambini. Con le ciaspole ai piedi, ad esempio, si possono esplorare paesaggi incontaminati, tra boschi, foreste e campi innevati; ma lontano dalle piste da sci ci si può godere anche meravigliose passeggiate sui sentieri escursionistici, come il percorso circolare Radnig-Lurbitschen o il Tröpolach. E se gli amanti dell’adrenalina possono provare le emozioni più forti tra snowboard e sci alpinismo, ma anche con il freestyle nello Snowpark Nassfeld o cimentandosi nel tiro a segno nel centro allenamento biathlon lungo la rete di piste da fondo. Ma non mancano le esperienze più romantiche, come una corsa su una slitta scoperta trainata da cavalli per scoprire i paesaggi incantati della zona, il pattinaggio sul ghiaccio o una discesa mozzafiato con lo slittino, a cui sono dedicate 5 piste (illuminate anche la sera).