E-mobility, accordo Enel-Federdistribuzione per ricaricare l'auto durante spesa e shopping

Ricaricare il proprio veicolo elettrico è un’operazione che deve inserirsi comodamente nella routine quotidiana. L’ideale sarebbe poter trovare una stazione di ricarica dove si parcheggia abitualmente, oppure durante le soste brevi come la spesa. Una risposta concreta a questa esigenza arriva ora dal protocollo d’intesa siglato tra Enel e Federdistribuzione: l’accordo ha l’obiettivo di favorire la diffusione della mobilità elettrica installando punti di ricarica per fare il pieno di energia all’auto mentre si fa la spesa, oppure durante lo shopping, in migliaia di negozi, supermercati e centri commerciali diffusi su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un passo in avanti determinante verso una diffusione sempre più capillare dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici: i punti vendita associati a Fededistribuzione, oltre 15.600 in tutta Italia, possono infatti contare su un potenziale di oltre 500mila posteggi disponibili (ogni esercizio va da alcune centinaia di posti auto fino a 3mila per le strutture di grandi dimensioni), nei quali sarà possibile lasciare il proprio veicolo in ricarica e, nel frattempo, godersi lo shopping, fare la spesa, svolgere le abituali commissioni e quindi tornare al parcheggio e trovare la propria auto con il pieno di energia. Le stazioni di ricarica di Enel, grazie alle diverse potenze installate, permetteranno infatti di creare una rete che soddisferà le esigenze di ciascun cliente, dando al tempo stesso un impulso decisivo alla crescita dell’e-Mobility in tutto il Paese.

“Attraverso l’accordo con Federdistribuzione – spiega infatti Federico Caleno, Responsabile mobilità elettrica Italia di Enel – puntiamo ad ampliare ulteriormente nei prossimi anni la nostra rete, che conta oltre 14mila punti di ricarica su tutto il territorio nazionale”. Per l’azienda energetica si tratta di una partnership strategica “che permetterà alle persone di sfruttare al massimo i benefici della mobilità elettrica, anche ricaricando il veicolo nei parcheggi delle attività che fanno parte della rete di Federdistribuzione diffusi su tutto il territorio”.

E da parte sua Alberto Frausin, Presidente di Federdistribuzione, sostiene con orgoglio la decisione di aderire all’accordo con Enel, che rappresenta un passo in avanti verso l’obiettivo di far entrare nella quotidianità delle persone la mobilità sostenibile, trasformando una visione in realtà. “Sessanta milioni di clienti, di cittadini, che entrano ogni settimana nei nostri punti vendita – spiega – potranno contare sempre più nella disponibilità di punti di ricarica, fondamentali per contribuire a questa grande transizione verso i veicoli elettrici. Grazie alla tecnologia di Enel e alla nostra rete di negozi, possiamo puntare alla creazione di una vera e propria dorsale di stazioni di ricarica lungo tutta la Penisola”.

L’accordo, sottolinea Frausin, risponde inoltre “a una precisa esigenza di impegno condiviso nella transizione energetica, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: occorre dare forma concreta a progetti secondo le direttrici tracciate dal piano, che ha bisogno di diventare realtà”.