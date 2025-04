E.ON fa "scuola" di sostenibilità, 22mila studenti in campo per l'ambiente

Oltre 22mila studenti sono scesi in campo per l’ambiente mettendosi in gioco con il Progetto Scuole E.ON. Un vero e proprio esercito green, proveniente da 900 classi di 16 differenti regioni, che dimostra quanto oggi la consapevolezza ecologica sia sempre più importante per i giovani. Il progetto di E.ON, avviato nel 2016, ha l'obiettivo di diffondere una cultura della sostenibilità, promuovendo buone pratiche e un consumo consapevole.