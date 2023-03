E.ON, collaborare per il mare

Con queste premesse fa tappa a Napoli (Castel dell’Ovo), dal 6 al 12 marzo, l’ Ocean&Climate Village , la mostra interattiva ed educativa dedicata alla relazione tra oceano e clima della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO , realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli e grazie al supporto di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia che vuole rendere l'energia Green disponibile per tutti, con l’obiettivo di ridurre la nostra impronta ecologica.

L’importanza dell’ecosistema marino

Fiumi, mari e oceani coprono circa il 70% della superficie del nostro pianeta. La “salute” delle acque, e dell’ecosistema marino in particolare, ha un ruolo chiave per gli equilibri della Terra. I cambiamenti climatici rappresentano una criticità non più trascurabile per i quali il coinvolgimento attivo e partecipativo di tutti può apportare un contributo importante.

Collaborare per salvare l’ambiente

Ed è proprio con questo spirito che E.ON conferma il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico. Per l’azienda infatti la collaborazione tra imprese private e organizzazioni su tematiche ambientali rappresenta oggi lo strumento cardine per far fronte alle sfide odierne e del futuro, per costruire opportunità per le generazioni di domani. Lo scambio di esperienze, la condivisione di valori e di intenti alla base delle partnership possono infatti stimolare, a loro volta, azioni collettive a favore di uno sviluppo sostenibile, a livello economico, sociale e ambientale.

Creare valore per le comunità e i territori cui si rivolgono e contribuire al benessere del Pianeta sono gli obiettivi a cui possono ambire queste partnership.

Città costiere, ecosistemi e imprese N

Non a caso la tappa napoletana dell’Ocean&Climate Village è anche l’occasione per E.ON per confrontarsi sulla promozione dell'economia blu, approfondendo il ruolo delle città costiere, insieme ad esperti di biologia marina, di ingegneria navale e portuale, istituzioni e professori dell’Università Federico II di Napoli.



Il rapporto tra natura e attività antropiche è infatti centrale soprattutto per le città costiere: l’efficientamento delle attività dei porti e delle imbarcazioni, la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 sono elementi fondamentali per la salvaguardia del nostro ecosistema e rappresentano la strada per un futuro sostenibile da un punto di vista sia ambientale sia economico.

L’Ocean&Climate Village e Save the Wave - L’Ocean&Climate Village, diviso in zone tematiche pensate per approfondire tutti gli ambiti legati al clima e all’oceano, è la cornice ideale per approfondire Save the Wave, l’iniziativa con la quale IOC-UNESCO ed E.ON intendono contribuire al ripristino della Posidonia oceanica, pianta che ha un ruolo fondamentale per l’ecosistema marino. Questa attività si inserisce nel più ampio progetto Energy4Blue, nato nel 2019 in collaborazione con diversi partner autorevoli con l’obiettivo di dare una risposta concreta all’emergenza dei mari.

E.ON

E.ON è uno dei principali operatori energetici in Italia, con un'offerta di soluzioni innovative ed efficienti, per consumare meno e meglio. In linea col posizionamento strategico del Gruppo, in Italia E.ON si concentra sulla proposta di prodotti e servizi energetici competitivi in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori per un utilizzo più smart ed efficiente dell’energia e per mettere le persone nelle reali condizioni di contribuire alla svolta green per la salvaguardia del pianeta, partendo dalla sostenibilità della propria abitazione. Infatti, grazie a E.ON e alle innumerevoli offerte e combinazioni, è realmente possibile rendere la propria casa o il proprio condominio “green” e più efficiente dal punto di vista energetico. Le proposte in ambito luce e gas, le soluzioni per il fotovoltaico, la climatizzazione e la mobilità elettrica consentono a tutti di scegliere come implementare l’efficientamento energetico della propria abitazione.