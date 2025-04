CUPRA Design House, una nuova era tra estetica e tecnologia

CUPRA Design House prevede inoltre collaborazioni creative e l’esplorazione di nuove tecnologie di produzione, materiali innovativi e nuovi territori. “CUPRA Design House è il luogo in cui ci riuniremo con creativi e marchi che condividono una visione e che ci porterà a usare il design per sfidare le convenzioni e abbracciare l’ignoto”, ha detto Cécilia Taïeb, Chief Operating Officer di CUPRA Design House. “Ispirati dall’essenza delle nostre auto e dai materiali che utilizziamo per realizzarle, saremo guidati dalla nostra audace etica del design per esplorare nuove frontiere e costruire partnership che superino i confini e trasformino le idee in realtà tangibili”, ha aggiunto.