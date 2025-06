Sicurezza urbana, il futuro passa dall’integrazione tra pubblico e privato

- Dal mondo delle imprese, la voce del Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, ha portato dati e realtà concrete: “Cento anni di storia sono tanti, soprattutto in un paese dove su 100 nuove imprese, 40 non superano i primi tre anni - ha spiegato -. Oggi la sicurezza è una priorità per migliaia di imprese, negozi e ristoranti, spesso esposti in strada. Non è un caso se il nostro fondo per aiutare le aziende colpite da atti vandalici ha avuto così tanto successo”. Una situazione che tocca direttamente gli artigiani italiani, rappresentati per l’occasione da Giordana Giordini, presidente della sezione orafi di Confindustria Toscana Sud. “Il Corpo Vigili Giurati è un punto di riferimento per il distretto orafo di Arezzo, il più importante d’Europa - ha sottolineato Giordini -. La sicurezza fa parte del nostro Dna. Con il prezzo dell’oro ai massimi storici, più di 25 furti o tentativi di furto nel 2024 e 52 aree industriali distribuite su 100 km, è impensabile garantire la filiera con le sole forze pubbliche. Abbiamo chiesto rinforzi, ma servono anche più certezze nella pena”.