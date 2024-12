Al via la campagna “Coop for Refugees”, un aiuto concreto per i civili in fuga dalle guerre

In un contesto internazionale sempre più fragile, Coop lancia “Coop for Refugees”, una campagna di solidarietà in collaborazione con l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) per offrire aiuti immediati e concreti alle popolazioni civili colpite dai conflitti. L’iniziativa si concentra su quattro aree particolarmente critiche, Libano, Ucraina, Sudan e Gaza, dove milioni di persone si trovano in condizioni drammatiche a causa dei conflitti in atto.