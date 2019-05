Contenuto sponsorizzato Come investire 20.000 euro nel 2019

Oggi tutti possono investire senza doversi sobbarcare spese e rischi eccessivi. Se l’idea è quella di iniziare con 20.000 euro nel 2019, è bene ipotizzare un piano di risparmio di medio-lungo termine, cercando di limitare al minimo i rischi e i costi di commissione.



L'opportunità delle valutazioni azionarie

Dal punto di vista delle valutazioni, il 2018 ha rappresentato una correzione salutare per tutto il mondo azionario. Le valutazioni (ovvero il rapporto tra il costo dei titoli e l’attività economica delle aziende) sono scese, attestandosi al di sotto delle medie storiche recenti, a livelli che possiamo definire convenienti per la prima volta negli ultimi cinque anni (fare riferimento ai grafici). Quando le valutazioni scendono vuol dire che il prezzo delle azioni è meno inflazionato, in altre parole è più a buon mercato. E questo si traduce in ritorni attesi migliori nel medio termine. In questo momento i rendimenti attesi dell’azionario dei paesi sviluppati sono tra i migliori degli ultimi cinque anni.

Si tratta di una buona occasione a patto che si investa per il lungo termine e che si riesca a controllare al meglio la volatilità di breve periodo, che sarà comunque elevata nei prossimi mesi, con una gestione di portafoglio professionale.



La volta dei robo advisor

L’ingresso della tecnologia nel mondo della finanza, con i robo advisor, ha consentito l’accesso di massa a servizi prima fruibili da pochi, diminuendo i costi. Prima per investire una somma di denaro ci si doveva recare fisicamente in banca e sostenere costi vari di sottoscrizione e gestione dell’investimento. Oggi, con un clic, si sono abbattute le barriere fisiche, aprendo la strada a servizi finanziari evoluti come Moneyfarm.



Il primo passo: definire gli obiettivi

Per capire il profilo più adatto all’investimento, bisogna definire la propria propensione al rischio. Rispondere a un questionario di profilazione è importante per mettere a fuoco obiettivi di investimento e quanto siamo disposti a rischiare. Un altro punto fondamentale è prediligere una consulenza finanziaria indipendente rispetto a una tradizionale. La prima, infatti, non è interessata da conflitti di interesse e non ha costi di retrocessione, tipicamente legati al consulente tradizionale che guadagna anche in base ai prodotti che fa mettere nel portafoglio.