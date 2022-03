Crisi ucraina, Doris (Banca Mediolanum) rassicura gli investitori: "I mercati torneranno a crescere"

Massimo Doris , amministratore delegato di Banca Mediolanum , punta sulla comunicazione per affrontare il nuovo scenario economico internazionale già segnato da due anni di pandemia e oggi aggravato dalla crisi ucraina. Con la certezza, spiega Doris a margine dell’incontro “ Uno sguardo al futuro ” organizzato all’Università Bocconi di Milano, che “le crisi passano, si superano e i mercati tornano a salire”. “Ciò che sta accadendo - sottolinea - è grave soprattutto dal punto di vista umanitario, sociale e politico. Lo è molto meno dal punto di vista finanziario. Spiegarlo al risparmiatore è fondamentale per evitare che si commettano errori”. “Siamo una delle banche più solide nel panorama europeo - assicura Doris - e questo ha molta importanza per la sicurezza dei nostri risparmiatori”.

Volpato: “Fondamentale restare lucidi e guardare al futuro con fiducia”

Ma non basta. “In situazioni come queste è fondamentale riuscire a restare lucidi, ad astrarsi dalla cronaca e cercare di guardare con fiducia al futuro, precisa Stefano Volpato, Direttore commerciale di Banca Mediolanum . L’economia è come un camaleonte capace di adattarsi a qualsiasi tipo di situazione, per quanto grave essa sia, e di trovare gli anticorpi per tornare a un percorso di crescita. L’investitore deve sapere che diversificazione e tempo di permanenza nei mercati premiano sempre”.

Saper approcciare i mercati nel modo corretto può quindi rendere situazioni come quella attuale, caratterizzate da un’alta volatilità, un’opportunità di investimento. Lo spiega Volpato: “Spesso pensiamo che i mercati si muovano fluttuando all’interno di una linea orizzontale. Ma non è così: si tratta di una distorsione cognitiva da cui dobbiamo liberarci. I mercati fluttuano all’interno di un trend di lungo periodo sempre al rialzo. Ecco perché situazioni come quella che stiamo vivendo sono opportunità per aumentare il rendimento atteso dei nostri investimenti”.