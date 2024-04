Risparmio gestito, un mercato che vale più del Pil italiano

Un mercato da 2.300 miliardi di euro “L’Associazione nacque in corrispondenza dell’avvio dell’operatività dei fondi comuni in Italia. In quattro decenni - spiega Carlo Trabattoni, presidente di Assogestioni - l’industria del risparmio gestito si è sviluppata fino a diventare di importanza strategica per la stabilità del sistema italiano”. Basti pensare che nel 1985 il risparmio gestito valeva circa 20mila miliardi di lire, corrispondenti al 2,4% dell’allora PIL italiano. Oggi il suo valore si aggira attorno ai 2.300 miliardi di euro, più del PIL dell’Italia, e si contano più di 11 milioni di italiani che investono stabilmente in fondi comuni.

Assogestioni oggi Oggi Assogestioni riunisce 300 società di gestione, tra cui la quasi totalità delle SGR italiane e delle società di investment management estere operanti in Italia, diverse banche e imprese di assicurazione che operano nell’ambito della gestione individuale e della previdenza complementare.

“Il futuro ha un grande futuro”, il Salone del Risparmio 2024 Il dialogo e il confronto sia all’interno del settore sia con le istituzioni, così come la diffusione di una cultura del risparmio gestito, sono stati da sempre l’obiettivo di Assogestioni e la base da cui è nato anche il Salone del Risparmio, evento ormai simbolo dell’industria del risparmio gestito, che giunge alla sua 14esima edizione.

Un Salone che quest’anno, oltre a celebrare il traguardo dei 40 anni di Assogestioni guarda “già ai prossimi 40 anni e oltre, con tre chiavi interpretative: fiducia, innovazione e complessità - spiega Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni. - Lo slogan del Salone, ’Il futuro ha un grande futuro’, acquisisce quest’anno ancora più significato e ci proietta verso le prossime sfide, forti dei risultati ottenuti finora”.

L’edizione 2024 avrà come tema portante “Alla ricerca di nuovi equilibri: investire negli scenari globali”, un titolo che riflette il contesto attuale, caratterizzato da sfide senza precedenti che richiedono un ritorno ai principi fondamentali dell'industria. In un ambiente ad alto tasso di cambiamento, i portafogli si confrontano con variabili macroeconomiche, sociali e geopolitiche in continua evoluzione: fondamentale diventa quindi stabilire nuovi equilibri strategici, tenendo conto delle rapide evoluzioni delle dinamiche globali.