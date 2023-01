Qualità e convenienza, la Marca del Distributore

Secondo le analisi di The European House – Ambrosetti sui dati condivisi da IRI, nei primi nove mesi del 2022, il fatturato della MDD è stato infatti pari a 9,6 miliardi di euro, con un aumento del 9,5% rispetto a settembre 2021. Oggi la crescita della MDD rappresenta circa il 60% della crescita dell’industria alimentare nel mercato domestico e incide per circa l’8% sul fatturato.

Nel periodo 2012-2021, la crescita della Marca del Distributore, rispetto alla crescita registrata dall’industria alimentare, è stata 3 volte superiore. Un risultato che si deve alla preferenza attribuita alla MDD da parte dei consumatori.

Secondo un’indagine realizzata da The European House – Ambrosetti in collaborazione con IPSOS, l’81% degli intervistati, infatti, ritiene che negli ultimi dieci anni ci sia stato un progressivo miglioramento dell’offerta di prodotti a Marca del Distributore, che oggi è percepita come una scelta di acquisto che coniuga convenienza e qualità. Questi prodotti sono particolarmente apprezzati per la capacità di presidiare ricette ed eccellenze dei territori italiani, di valorizzare i produttori locali e di rappresentare una risposta adeguata ai bisogni crescenti di salubrità. Elementi questi che sono possibili grazie anche alle numerose aziende partner produttrici, saldamente ancorate nel territorio.

Le aziende MDD partner

La Distribuzione Moderna sostiene infatti circa 1.500 imprese MDD partner, ovvero aziende del settore agri-food che producono prodotti alimentari commercializzati con la marca dell’insegna della Distribuzione Moderna. Secondo lo studio The European House – Ambrosetti, che ha analizzato 651 aziende MDD partner, il fatturato delle aziende campione valeva nel 2021 il 22,5% del fatturato dell’industria alimentare.

Anche nel 2022 le aspettative di crescita per le aziende MDD partner sono positive: 7 aziende su 10 dichiarano infatti un incremento del fatturato. In particolare circa il 75% di chi ha un rapporto di lunga data con la MDO (dagli otto anni in su) ha visto un incremento del fatturato nell’arco dell’anno passato.