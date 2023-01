A fianco delle famiglie italiane, il ruolo sociale della Distribuzione Moderna

Sui consumi delle famiglie italiane pesano infatti sia fattori di rischio di lungo periodo (quali le dinamiche demografiche, l’incremento delle disuguaglianze, ecc.) sia criticità congiunturali (l’emergenza COVID-19, la crisi inflattiva, l’incremento dei prezzi energetici, l’incertezza legata alla guerra in Ucraina).

Dalla prospettiva delle aziende del settore, l'incertezza nel futuro dovuta all'aumento dei prezzi e alla guerra alle porte dell'Europa rende reale il rischio di una contrazione dei consumi e un annullamento di quei cenni di ripresa economica dopo due anni difficili di pandemia.

Lo “scudo” della DMO

Se è vero che da sempre la Distribuzione Moderna agisce come “scudo” contro la crescita dei prezzi verso il consumatore finale, lo è ancora di più in questa fase di difficoltà. Nel corso del 2022 le aziende della Distribuzione Moderna hanno infatti contribuito a calmierare l'aumento dei prezzi al consumo, assorbendo parte degli aumenti di costo, con l’obiettivo di tutelare le famiglie e il loro potere d'acquisto. Ne è risultato un ingente investimento in termini economici e la riduzione dei già ristretti margini con cui operano le aziende del settore.

Una presenza capillare

L’impatto sulle famiglie italiane è ancor più evidente se si pensa che oggi l’80% degli acquisti agroalimentari degli italiani passano per la Distribuzione Moderna e che ogni settimana gli oltre 25milia punti vendita registrano circa 60 milioni di accessi. Fondamentale quindi la presenza capillare sul territorio, soprattutto nelle zone meno “centrali”. Ad oggi la DMO ha più di 2.500 punti vendita nei comuni italiani con meno di 5mila abitanti ed è presente in tutta Italia: il 33,9% dei punti vendita si trova nel Mezzogiorno, il 22% nel Nord-Ovest, il 26,8% nel Nord-Est e il 17,3% nel Centro Italia.

La vicinanza al consumatore

Un fattore non trascurabile nella scelta della DMO è data dalla vicinanza al consumatore, un concetto non solo geografico. Se infatti spesso nella scelta del luogo dove recarsi a fare la spesa la comodità rappresenta uno degli elementi determinanti, non è secondaria nemmeno la “prossimità relazionale”, in cui la “shopping Experience” va di pari passo con la creazione di uno spazio di relazione e con la condivisione di informazioni e valori.