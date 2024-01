Incertezza e inflazione, la Distribuzione Moderna alleata delle famiglie italiane

I cambiamenti climatici, la situazione geopolitica internazionale e la svalutazione della moneta europea sono fattori di rischio che pesano, direttamente o indirettamente, sul sistema produttivo e sulle famiglie italiane. Per il sistema agroalimentare, questi fattori si traducono ad esempio in perdita di raccolto, soprattutto su alcune produzioni strategiche del Made in Italy, rallentamenti nell’approvvigionamento estero di materie prime, e pressione sui costi di produzione.

L’incertezza e la crisi economica si sono trasformate per le famiglie italiane in un aumento della pressione inflattiva e quindi in una riduzione del potere d’acquisto. In particolare l’inflazione alimentare, nonostante stia rientrando, rimane maggiore rispetto all’indice generale dei prezzi al consumo. Per le famiglie meno abbienti questo significa una netta riduzione del reddito disponibile. I dati confermano una situazione non rosea: nel 2022 il 24,4% della popolazione italiana era a rischio di povertà o esclusione sociale e il trend nel 2023 si è confermato in crescita. Anche il tasso di povertà relativa, nel periodo post Covid, è tornato ad aumentare, toccando l’11,1% delle famiglie italiane.

Il ruolo della Distribuzione Moderna per il sistema Paese In un contesto di incertezza come quello che stiamo attraversando, la Distribuzione Moderna continua a giocare un doppio fondamentale ruolo. Per la ripresa del Paese è infatti necessario far ripartire i consumi, che incidono per circa il 60% del Pil. In particolare, i consumi alimentari e non rappresentano il 33,6% del PIL e il 43,8% dei consumi totali, vale a dire l’80% dei consumi alimentari passa dalla Distribuzione Moderna. Diventa quindi chiaro come quest’ultima rappresenti un elemento basilare e strategico per l’economia dell’intero Paese.

La Distribuzione Moderna al fianco delle famiglie italiane Ma non solo. La Distribuzione Moderna da sempre rappresenta un punto di riferimento per l’economia delle famiglie italiane, agendo come “scudo” contro la crescita dei prezzi verso il consumatore finale. Le aziende della Distribuzione Moderna hanno infatti contribuito a frenare anche nel 2023 la corsa dei prezzi, assorbendo parte degli aumenti dei prodotti di largo consumo, con l’obiettivo di tutelare il potere d'acquisto delle famiglie.

Grazie a una presenza capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 25mila punti vendita (il 33,9% nel Mezzogiorno, il 22% nel Nord-Ovest, il 26,8% nel Nord-Est e il 17,3% nel Centro Italia), la Distribuzione Moderna riesce a raggiungere anche le aree meno “centrali” del nostro Paese, garantendo un sostegno anche alle zone meno avvantaggiate.

La ventesima edizione di Marca Il 16 e 17 gennaio, nella cornice di BolognaFiere, con il supporto di ADM (Associazione Distribuzione Moderna) si tiene la ventesima edizione di Marca, l’unica fiera italiana dedicata ai prodotti dell’eccellenza italiana a Marca del Distributore. Marca è una delle principali fiere dell’agroalimentare in Europa, che ogni anno raccoglie oltre 10mila visitatori e migliaia di aziende agroalimentari che espongono i prodotti dell’eccellenza italiana.