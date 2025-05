Anas scrive il futuro della viabilità: tecnologia e innovazione per rendere le strade più sicure

Ma la vera svolta è tecnologica. Anas sta investendo in smart road, infrastrutture connesse in grado di dialogare con i veicoli, monitorare il traffico e prevenire incidenti. Già attiva sulla Roma-Fiumicino, la tecnologia è pensata per integrarsi con i moderni sistemi di bordo, offrendo dati in tempo reale su pericoli imminenti, condizioni di guida e ostacoli sulla carreggiata. “Quando costruiamo un nuovo ponte, non possiamo farlo senza integrare sensori, AI e strumenti predittivi. La sicurezza è un must, va progettata insieme all’infrastruttura”, dichiara Gemme. L’obiettivo dichiarato è abbattere la mortalità sulle strade italiane del 50% entro il 2032. Un traguardo ambizioso, ma coerente con una visione industriale che unisce ingegneria, sostenibilità e trasformazione digitale.