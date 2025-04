Tecnologia, innovazione in corsia e nel territorio: il futuro della sanità parla italiano

“Siamo la prima realtà italiana di proprietà italiana in questo settore”, spiega Francesca Cerruti. “Siamo distributori, produttori e abbiamo un profilo internazionale”. ab medica investe oltre il 3% del proprio fatturato in ricerca scientifica, collaborando con università, ospedali e centri di innovazione. Dalla progettazione alla produzione interna, tutto avviene in un ecosistema che fa della contaminazione tra saperi un valore fondante. Non si tratta solo di macchinari all’avanguardia, ma di ridisegnare l’intero processo di cura, affinché ogni tecnologia diventi supporto reale al medico e non un onere aggiuntivo. Un approccio multidisciplinare e concreto, capace di tradurre la scienza in soluzioni utilizzabili oggi.



La chirurgia robotica è già realtà ab medica ha aperto la strada della robotica chirurgica all’interno delle sale operatorie italiane introducendo il sistema robotico da Vinci più di 25 anni fa. Negli anni l’azienda ha continuato a introdurre diversi sistemi robotici, utili nella prevenzione e nella cura di molte patologie, non solo oncologiche, che portano valore al paziente, agli operatori e a tutto il sistema sanitario: “La tecnologia è attrattiva anche per le nuove generazioni, in un momento in cui la carenza di risorse umane nella sanità è una sfida globale”, aggiunge Cerruti.



Persone, ambiente, comunità: un’azienda “about people, about health” Innovare non significa solo introdurre tecnologia. Significa anche costruire un modello sostenibile, inclusivo, capace di generare valore per le persone e i territori. Casa ab medica - la sede dell’azienda progettata con criteri di risparmio energetico, vetro riciclato e sistemi avanzati di riciclo – ne è un esempio tangibile. Così come le politiche di welfare aziendale, i momenti di condivisione con i dipendenti e le loro famiglie, e l’attenzione concreta alla riduzione dell’impatto ambientale lungo tutta la filiera. L’approccio si sintetizza nel claim “Believe in care. Always”, che non è solo uno slogan, ma una filosofia.