"Dire Fare Curare", 12 storie di cure eccellenti

Il podcast riunisce le voci dei pazienti in primis, ma anche quelle dei medici che li hanno curati. Storie straordinarie di cura, di voci e sfumature per diagnosticare, assorbire informazioni dolorose e di speranza, per gli ascoltatori che entrano nelle vite di Lietta, Alessia, Michele, Guglielmo, Laurachiara, come in quelle di Giulia Veronesi, Nadia di Muzio, Tiziana Dell’Anna e tanti altri medici.