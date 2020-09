Yamaha Wolverine RMAX 1000, divertirsi è un dovere!

Divertiamoci un poʼ, in questo triste 2020 lʼabbiamo fatto poche volte e allora Yamaha bypassa lʼanno e indica una data: inizio 2021. Quando arriverà il Wolverine RMAX 1000 , più di un quad di nuova generazione, più di una dune buggy per lʼoffroad spinto e con il tetto saldo sulla testa. A due o quattro posti , il Wolverine è un veicolo per il tempo libero, per divertirsi, per tornare a giocare.

Vediamolo in queste immagini il nuovo Yamaha Wolverine RMAX 1000, una serie speciale della nuova generazione di modelli SxS (Side by Side) pensati per lʼavventura. Sono i boschi, infatti, le zone campestri, rocciose, quelle che approdano in riva a un fiume o a un lago per campeggiare, i luoghi in cui il Wolverine dà il meglio di sé. Ha dimensioni generose, che però si adattano bene ai tratti offroad più stretti, nonostante (o forse grazie) agli enormi pneumatici offroad GBC Dirt Commander da 30 pollici, resistenti e aggressivi, coadiuvati da ammortizzatori Fox QS3, facili da regolare senza attrezzi.

La grossa cilindrata è uno degli aspetti inediti del Wolverine RMAX 1000. Il motore bicilindrico parallelo da 999 cc a 8 valvole è potente e fluido, ma offre un livello di comfort di stampo automobilistico. La versione a 4 posti ha cinture di sicurezza con 6 punti di fissaggio per ciascun sedile. Esclusiva è anche la trasmissione Ultramatic Yamaha, che ammette tre modalità di marcia: Sport, Trail e Crawl.

Il design mette in bella mostra dettagli di particolarità quali la protezione totale da fango e schizzi, i paraurti anteriore con occhiello traino e supporto verricello, le luci di segnalazione a LED “Evil Eye”. Il veicolo è in grado di trasportare carichi fino a 272 kg e vanta anche una notevole capacità di rimorchio (oltre 900 chili).