Yamaha Ténéré 700, arriva la Rally Edition

Da questo background, la Casa giapponese cesella una versione esclusiva della sua Sports Enduro. Il design sʼispira alla XT600Z del 1983 e poi vi aggiunge dotazioni specifiche dedicate, come la sella “rally”, lo scarico Akrapovič, i componenti di protezione del motore e del radiatore, fino ai tamponi antiscivolo di serie e alle manopole da fuoristrada. Di serie anche le frecce a LED. Il motore è sempre il bicilindrico 4 Tempi raffreddato a liquido della Ténéré 700, di cilindrata 689 cc e potenza di 73,5 cavalli.

Per la moto è poi disponibile anche il programma per la clientela che consente di personalizzare la moto con accessori originali ed esclusivi per la Ténéré 700 Rally Edition. E infine una linea di abbigliamento dedicata che va da giacche e jeans adventure a T-shirt, cappellini, felpe con cappuccio. La Yamaha Ténéré Rally Edition costa 11.399 euro.

Nello speciale motori anche la Yamaha Ténéré Rally Edition