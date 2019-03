Yamaha avvia le prenotazioni della Ténéré 700

La nuova Yamaha Ténéré 700 ha un telaio di nuovo sviluppo, leggero e a doppia culla in acciaio, che favorisce la snellezza della moto e la sua agilità. È una moto per il fuoristrada, lʼadventure bike per eccellenza, con i cerchi a raggi da 21 pollici allʼanteriore e da 18 al posteriore. LʼABS cʼè di serie, ma allʼoccorrenza è disinseribile. Il motore di 689 cc sviluppa 75 CV a 9.000 giri e buona coppia di 68 Nm a 6.500, per prestazioni entusiasmanti su ogni superficie. A listino arriverà inoltre anche la versione depotenziata a 35 kW (48 CV) per i possessori di patente A2, ma per questo modello le consegne sono previste da settembre 2019.