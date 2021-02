Yamaha svolta sullʼEuro 5 gli scooter NMAX 125 e Dʼlight

Yamaha chiude il 2020 in Italia col titolo di primo costruttore moto per vendite (11.822 unità immatricolate) e quarto negli scooter. Ma ambisce crescere anche qui e così lancia i nuovi modelli “ Urban Mobility ”, tra cui i rinnovati NMAX 125 e Dʼlight , ora con motori Blue Core conformi allo standard Euro 5 e con Start & Stop di serie. Due scooter guidabili anche da chi ha soltanto la patente B per auto.

Nuovo Yamaha NMAX 125

Fra tutti gli scooter Yamaha, è il best-seller nella categoria Urban Mobility, con oltre 72.000 unità vendute fino a oggi. Per il 2021 si presenta però con un design tutto nuovo, un telaio di nuova fattura e centralizzato per garantire una maggiore agilità e maneggevolezza. Il nuovo cupolino è dotato di fari a LED “twin-eye” e di una luce di posizione integrata che offre un look più dinamico, mentre il fanalino posteriore integra gli indicatori di posizione posteriori. Lʼimpressionante serbatoio da 11 litri assicura circa 500 chilometri di autonomia, visto che i consumi medi sono di 2,2 litri per 100 chilometri.

Assistito da una trasmissione “twist-and-go” completamente automatica, il motore Blue Core esprime la massima efficienza, quel che serve in ambito urbano. È un monocilindrico da 125 cc a 4 tempi e 4 valvole, raffreddato a liquido, che eroga 9 kW (12,2 CV) a 8.000 giri. Svolge tre compiti: migliora lʼefficienza della combustione, riduce la perdita di potenza e assicura un raffreddamento più rapido. NMAX 125 ha di serie lʼABS e il Controllo di Trazione, e ora si avvale della “Simple Communication Control Unit” che offre la connettività via Bluetooth. Di serie anche lʼaccensione senza chiave e la strumentazione LCD Hi-Tech. Tre i colori: Rosso, Blu e Grigio, e prezzi da 3.299 euro.

Yamaha Dʼlight

Stesso motore 125 cc Euro 5 e più o meno le stesse novità tecniche per Dʼlight, scooter più raffinato e gentile. Col suo look unisex, è lo scooter più leggero sul mercato ‒ 101 kg ‒ e questo lo rende ancora più agile ed efficiente di NMAX. Il motore, infatti, eroga la coppia massima a soli 5.000 giri/minuto, valore unico nella categoria, mentre i consumi scendono ulteriormente a 1,8 litri in media per percorrere 100 km. Il modello 2021 si presenta con un faro più arrotondato e le frecce a filo, mentre la luce di posizione è montata sul cupolino, a sua volta ridisegnato. La pedana è piatta e spaziosa, di facile accesso, per ruote che sono da 12 pollici davanti e da 10” dietro. Anche qui tre colori: Bianco Perla, Nero, Rosso, per prezzi che vanno da 2.649 euro.