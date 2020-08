Yamaha SRT YZR-M1 Petronas, la special suprema

La Yamaha M1 che Quartararo e Morbidelli guidano nella MotoGP si trasferisce su strada. Uguale pressoché in tutto, persino la livrea con lʼeffige Petronas , il main sponsor del team che ha fortemente voluto questa specialissima superbike. A progettare la Petronas Yamaha SRT YZR-M1 è stata la Yamaha Austria Racing Team GYTR Pro Shop , che lʼha presentata in occasione del GP di Stiria.

Prodotta in edizione limitata, 46 soli esemplari per ricordare i 46 anni di Petronas (colosso malese dellʼenergia), la SRT YZR-M1 riprende le grafiche sulla carenatura in fibra di carbonio della M1 impegnata nel motomondiale. E con queste anche varie soluzioni tecniche, come le due appendici aerodinamiche in stile MotoGP, le pedane da corsa e le sospensioni Ohlins da gara, ma anche l’ammortizzatore di sterzo e l’impianto di scarico derivano dalla moto da corsa. Il top sta nel cambio rapido della ruota posteriore sul forcellone, con centralina Ecu dedicata e acceleratore rapido.

I cerchi Marchesini in alluminio forgiato a sette razze accolgono pneumatici slick Michelin, mentre l’impianto frenante con pinze Gp4-Rx e dischi T-Drive viene fornito da Brembo. I 46 esemplari di Yamaha SRT YZR-M1 Petronas saranno identificati da un numero univoco, il prezzo di ciascun modello è di 46.000 euro (1.000 euro per ogni anno di Petronas), ma lʼIVA è esclusa. Per acquistarla occorre la prenotazione online. In omaggio ai fortunati possessori, il casco KYT, una polo Petronas Yamaha e l’opportunità di essere ospite Vip in una gara della MotoGP.