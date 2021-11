Yamaha nuovi XMAX 300/XMAX 300 Tech MAX

Yamaha cavalca lʼexploit degli scooter Ufficio stampa 1 di 31 Ufficio stampa 2 di 31 Ufficio stampa 3 di 31 Ufficio stampa 4 di 31 Ufficio stampa 5 di 31 Ufficio stampa 6 di 31 Ufficio stampa 7 di 31 Ufficio stampa 8 di 31 Ufficio stampa 9 di 31 Ufficio stampa 10 di 31 Ufficio stampa 11 di 31 Ufficio stampa 12 di 31 Ufficio stampa 13 di 31 Ufficio stampa 14 di 31 Ufficio stampa 15 di 31 Ufficio stampa 16 di 31 Ufficio stampa 17 di 31 Ufficio stampa 18 di 31 Ufficio stampa 19 di 31 Ufficio stampa 20 di 31 Ufficio stampa 21 di 31 Ufficio stampa 22 di 31 Ufficio stampa 23 di 31 Ufficio stampa 24 di 31 Ufficio stampa 25 di 31 Ufficio stampa 26 di 31 Ufficio stampa 27 di 31 Ufficio stampa 28 di 31 Ufficio stampa 29 di 31 Ufficio stampa 30 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Diciamolo chiaramente: il continuo parlare di mezzi alternativi della mobilità ‒ monopattini et similia ‒ ci fa dimenticare il piccolo boom che stanno registrando le due ruote da inizio anno. Gli scooter, ad esempio, viaggiano con vendite del +25% in Italia nei primi 9 mesi del 2021, con 132.000 immatricolazioni, ma anche motocicli e ciclomotori seguono la stessa tendenza. Tornando a Yamaha, ecco (e lo vediamo nelle immagini) il nuovo XMAX 300 Tech Max, la versione più distintiva dello scooterone sportivo per via delle pedane in alluminio e delle finiture speciali.

Il brillante motore Euro 5 da 28 CV di XMAX 300 si abbina a una ciclistica di qualità, di derivazione TMAX per intenderci, con forcella di tipo motociclistico, freni a disco con ABS e Traction Control. Lʼimpronta sportiva del design è marcata dai fari doppi anteriori a LED e posteriore sempre a LED, mentre il vano sottosella accoglie due caschi integrali. La dotazione di Yamaha XMAX 300 comprende lʼaccensione Smart Key senza chiave, il quadro strumenti di alta qualità e la presa da 12 V sul pannello anteriore, la comoda sella con schienale indipendente per il pilota.

Restyling del modello lanciato nel 2017, Yamaha XMAX 300 modello 2022 si presenta anche con colori inediti, come lʼIcon Blue e per la versione Tech Max lʼinedita tonalità Dark Petrol. I Nuovi Yamaha XMAX 300 arriveranno a dicembre, prezzi non ancora ufficializzati ma certo non sotto i 6.000 euro del precedente modello.

