Yamaha lancia lʼoffensiva 2023 con XMAX 300 Tech MAX e Niken GT

Leader nel segmento degli scooter sportivi premium (oltre 750 mila unità vendute fra XMAX e TMAX), Yamaha ha scelto la versione Tech MAX come portabandiera per lʼEuropa, ed ha così equipaggiato il suo scooterone con un inedito schermo LCD da 4,3 pollici con connettività Bluetooth per smartphone e le funzionalità dellʼapp MyRide gratuita di Yamaha. Schermo che accoglie anche il navigatore Garmin scaricando lʼapp Garmin StreetCross. Sopra il nuovo schermo da 4,3 pollici si trova un tachimetro LCD da 3,2 pollici, che fornisce informazioni di facile lettura ed è separato dallo schermo di infotainment.

Con il suo look atletico e dinamico e gli indicatori di direzione montati più in alto, più facili da leggere dagli altri utenti della strada, XMAX 300 Tech MAX è uno scooterone di personalità. La nuova carena e il gruppo ottico disegnano un triangolo rovesciato che rafforza la sensazione di agilità, per un profilo compatto che ben si presta alle alte prestazioni di cui è capace, anche per la forcella di stampo motociclistico a doppia piastra che caratterizza la ciclistica. Ottima anche la funzionalità, con un vano sottosella che può ospitare due caschi integrali. Nuovo XMAX 300 Tech MAX arriva nelle concessionarie Yamaha a maggio 2023, subito dopo la versione base XMAX 300. Prezzi ancora da definire ma sicuramente ritoccati rispetto ai 6.700 euro attuali.

Nuova Niken GT

Yamaha rinnova per il 2023 anche il modello Niken GT, che grazie alle due ruote anteriori assicura la massima sicurezza e il massimo comfort di guida. È una soluzione originale, una via di mezzo tra una moto turistica di grossa cilindrata e uno scooterone versatile, con finiture premium e un elevato livello di dotazioni hi-tech. Spicca la nuovissima strumentazione TFT su schermo a colori da 7 pollici e tre layout di lettura (Street, Sport, Tour), più la navigazione connessa by Garmin. Lʼapp MyRide consente poi di sfruttare appieno le potenzialità della connessione moto/smartphone tramite Bluetooth. Il cruscotto è dotato di una presa USB-A, mentre una presa da 12 V sta sotto la sella.

Il motore è il 3 cilindri CP3 Euro 5 da 890 cc condiviso con i modelli Tracer 9 e MT-09, potenziato fino a quasi 120 CV e dotato di un nuovo acceleratore ride-by-wire, con cambio Quickshifter bidirezionale e la nuova frizione antisaltellamento. Controllo di trazione e Cruise control sono di serie. Molto comoda da guidare, Niken GT si avvale ora di una sella riprogettata, di un nuovo parabrezza regolabile, di una più ergonomica pulsantiera sul manubrio e di manopole riscaldate di serie. Tra gli optional ecco i bauli laterali rigidi, che offrono una capacità di 30 litri per lato. Nuova Yamaha Niken GT arriverà a febbraio 2023, esclusivamente in colore nero con dettagli in bronzo.