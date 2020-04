Una viaggiatrice sempre fiera del suo poderoso 4 cilindri di 1.298 cc con trasmissione a cardano, potente il giusto (146 CV) ma forte soprattutto di una sostanziosa coppia di 138 Nm, che le consente di dominare la strada. Beh anche la mole contribuisce a questo senso di padronanza della strada, e con gli ingombri necessari (borse laterali rigide e bauletto) considerata la vocazione della moto. Il serbatoio da 25 litri è un prezioso alleato per lʼavventura e il mototurismo, i terreni cui la FJR1300 si dedica da sempre.

La versione speciale “Ultimate Edition” si caratterizza per la carena nera e i cerchi color oro, quasi uno status per lʼesclusiva viaggiatrice giapponese. Il telaio è in alluminio e si avvale di sospensioni regolabili elettronicamente con forcella a steli rovesciati. Tanti i componenti nuovi di questo modello, dalla sella al parabrezza alto e regolabile, dai LED anteriori e posteriori con luci adattive in curva ai deflettori antivento, fino alla sella passeggero extra comfort.

La Yamaha FJR1300 Ultimate edition è una moto dallʼelevato equipaggiamento tecnico, con avanzati sistemi di controllo elettronico: Controllo di Trazione e Cruise Control sono di serie. Il prezzo della Ultimate Edition parte da 19.990 euro, ma dal pacchetto accessori è sempre utile aggiungere qualcosina.

Nello speciale motori anche la Yamaha FJR1300 Ultimate Edition