Volvo XC60 Black Edition

Per la Volvo XC60 in questione si tratta del primo caso. Ecco come è stato accostato sul Suv svedese questo nuovo allestimento.

La Black Edition fuori Il suo abito “da gala” nero è stato “cucito” con un tessuto particolare: si tratta della vernice Onyx Black, nome che fa riferimento alla particolare colorazione dell’onice nero. La Black Edition non è soltanto un discorso di verniciatura, infatti osservando per bene la XC60 si notano altri dettagli in sintonia con la tinta della carrozzeria, per esempio il logo è stato trattato in nero lucido mentre le cornici dei finestrini sono scure. Si tratta anche di un particolare gioco di applicazione del nero che esalta il contrasto con dei particolari di design. Come potete immaginare, in questa configurazione il gruppo ottico anteriore, con il consueto martello di Thor, spicca ancora più del normale, mentre la fiancata esalta i cerchi da 21” a cinque razze doppie.

Ufficio stampa Volvo

La Black Edition dentro L’abitacolo va alla ricerca della continuità con la filosofia stilistica adoperata per gli esterni. Internamente il cielo della XC60 è nero, proprio come la carrozzeria e aiuta ancora una volta a creare un apprezzabile contrasto con il resto dei materiali di colore antracite. I sedili offrono ai clienti di Volvo una doppia opzione di scelta: possono decidere di allestire la XC60 Black Edition o con sedili sportivi in ​​pelle nappa e in tinta antracite e ventilati, oppure in pelle nappa/similpelle/tessuto. Sparsi in abitacolo, ci sono elementi che sono stati decorati in alluminio a rete metallica (creati per favorire il gioco nero/contrasto elevato) mentre il pomello del cambio è in cristallo.