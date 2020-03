Volvo svela le nuove S90 e V90 Modello 2020

Serie 90, le Volvo al top! Ufficio stampa 1 di 29 Ufficio stampa 2 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 Ufficio stampa 10 di 29 Ufficio stampa 11 di 29 Ufficio stampa 12 di 29 Ufficio stampa 13 di 29 Ufficio stampa 14 di 29 Ufficio stampa 15 di 29 Ufficio stampa 16 di 29 Ufficio stampa 17 di 29 Ufficio stampa 18 di 29 Ufficio stampa 19 di 29 Ufficio stampa 20 di 29 Ufficio stampa 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

La promessa Volvo di avere almeno una versione elettrificata per ogni modello in gamma non poteva prescindere dalla serie 90. Vale a dire dalle ammiraglie della Casa di Goteborg, la berlina S90, la station wagon V90 e la variante Suv V90 Cross Country, rinnovate anche nel look con il Model Year 2020.