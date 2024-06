Volvo agli Electric Days 2024

Il primo si chiama Göteborg Green City Zone e prende il nome da un'area in cui il Comune di Göteborg, insieme a Volvo Cars e ad altre aziende ed enti di ricerca, può sperimentare nuove tecnologie per veicoli e infrastrutture, nell'ottica di arrivare ad avere trasporti senza emissioni entro il 2030. L’iniziativa punta a migliorare il collegamento fra i diversi poli di innovazione della mobilità presenti in città. Il secondo progetto è il Mobility Innovation Destination Torslanda: prossimo alla realizzazione, è da considerarsi un polo di sperimentazione specifico per lo sviluppo automobilistico situato in prossimità del cuore delle attività operative Volvo a Göteborg. L’iniziativa si inserisce nel quadro del processo di elettrificazione intrapreso da Volvo e dello sviluppo della prossima generazione di auto elettriche di fascia alta. Il centro di innovazione consentirà di testare le tecnologie emergenti in un ambiente pensato per simulare lo scenario di una società futura di cui possano far parte le auto Volvo. Invece di sviluppare tecnologie come la ricarica wireless delle auto, la ricarica bidirezionale tra rete e auto elettrica (vehicle-to-grid) e le funzioni di guida autonoma solo nei laboratori e in appositi centri, il progetto consentirà di collaudare, convalidare e introdurre tali innovazioni in un contesto simile a quello urbano.