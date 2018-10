Volvo 360C a guida autonoma ci cambia la vita!

Imbarazzano perché rendono le scelte difficili, influenzate dalla tecnologia della guida autonoma che, secondo Volvo, promette di cambiarci la vita. Il modello prototipo che vediamo in questo video è la Volvo 360C, che dimostra come la nostra vita a bordo di unʼauto possa cambiare radicalmente se non abbiamo più la responsabilità del volante. A guida totalmente automatizzata, lʼauto è concepita come un ambiente personale da vivere a 360 gradi: come un ufficio, ma anche come un posto per riposare; come un mezzo di trasporto sicuro, ma anche come un piccolo, nostro luogo protetto, dove leggere, vedere un film, sbrigare faccende amministrative per cui spesso non troviamo il tempo, persino aiutare in remoto i nostri figli a fare i compiti.