Smart Mobility, così la "nuova mobilità" cambierà le nostre città

Edison, centraline e noleggio di auto elettriche per incentivare la mobilità green - In fatto di mobilità green il percorso sembra ormai segnato dalle auto elettriche. La scelta dell'elettrico permetterà infatti di abbattere le emissioni CO2, ridurre i costi e migliorare la salute delle nostre città. "Ci stiamo impegnando concretamente per aiutare le famiglie italiane ad adottare l'auto elettrica - ha spiegato Alessandro Zunino, A.d. di Edison Energia -, cercando di far superare quelli che sono i fattori che al momento "frenano". Con Plug&Go, il servizio di noleggio a lungo termine di auto elettriche, puntiamo a superare il problema del costo elevato delle vetture. Mentre per superare il "dove ricarico l'auto", proponiamo, a nostro carico, l'installazione di centraline per la ricarica auto all'interno di box e parcheggi privati".