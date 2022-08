Volkswagen Tiguan Allspace, il Suv 4x4 pensato per le famiglie

Nel caso di Volkswagen Tiguan la differenza sta in 110 millimetri di passo in più , quanto basta per trasformare il Suv medio Volkswagen in una spaziosa familiare con 7 posti a sedere. Ecco allora la nuova Tiguan Allspace , che dopo lʼuscita di scena di Sharan va prendersi la nicchia di mercato dei veicoli super funzionali in casa Volkswagen.

2.0 TDI 150 CV

frontale rinnovato

luci IQ.Light con fari a matrice di LED

oltre 4,72 metri di lunghezza

Tgcom24 lʼha provata nella più classica delle motorizzazioni,(cʼè anche da 200 CV), perché su questʼauto ancora non attecchisce il discorso elettrificazione. Volkswagen ne ha però rinfrescato il look, con ile con listelli della calandra illuminati. Per la prima volta su Tiguan Allspace ci sono le, che integrano di serie le luci diurne e le luci all weather. La personalità del Suv è seconda soltanto alla robustezza delle fiancate, che si slanciano persu un assetto alto, che beneficia della regolazione adattiva dell’assetto DCC.

Volkswagen non dimentica infatti che Tiguan Allspace è un Suv di grandi dimensioni e così ecco la

trazione integrale 4Motion e il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti

trainare rimorchi fino a 2,5 tonnellate

bagagliaio da 1.920 litri di volume massimo

a qualificare la dinamica di marcia. Certo ci sono anche versioni a trazione anteriore e con cambio manuale, ma per la mole di questo veicolo le quattro ruote motrici sono il giusto, anche perché consentono di. Va detto poi che, volendo, Tiguan Allspace può essere scelta anche a 5 posti, con lo stesso passo maggiorato di 110 mm, e dunque con livelli di abitabilità smisurati, basti pensare al

Quanto agli

interni, nuova Tiguan Allspace offre di serie il Digital Cockpit Pro

Travel Assist di ultima generazione

, un evoluto elemento di comandi touch completamente digitale e connesso. Di serie i passeggeri beneficiano della ricarica wireless, della gestione da remoto mediante app e del sistema dʼinfotainment MIB3 con il, che supporta Tiguan Allspace fino a 210 km/h in sterzata, frenata e accelerazione. Di serie anche il Climatronic touch a tre zone, il nuovo volante multifunzione in pelle e cʼè anche un impianto audio premium Harman Kardon.

In succo, unʼauto solida e stabilissima, immacolata sullʼasfalto veloce pur non essendo un fulmine di guerra (da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi), ma con

la coppia massima sempre molto generosa

Tre gli allestimenti ‒ Life, Elegance e R-Line ‒ per prezzi che partono da 44.300 euro

dei “vecchi” diesel Volkswagen: 360 Nm già a 1.600 giri. Pochi giorni fa ha ricevuto lʼennesimo riconoscimento in fatto di standard di sicurezza in Usa, con il massimo di valutazione (e sono 4 anni di fila).