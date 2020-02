Volkswagen lancia le nuove up! e lʼelettrica e-up!

Volkswagen va subito al sodo: le novità sulla city car up! sono dentro e fuori. E per la e-up! , la variante al 100% elettrica, la nuova batteria ha una capacità raddoppiata (32,3 kWh netti) che fa percorrere alla vettura fino a 260 chilometri con una carica di energia.

Lo scorso fine settimana le nuove utilitarie del colosso tedesco sono arrivate nelle concessionarie italiane. Cʼè una varietà di offerta davvero illimitata per la fascia di riferimento: motorizzazioni a benzina, metano ed elettriche; ben 4 allestimenti e in più la versione GTI; tanti pacchetti aggiuntivi e persino una versione beats.up dedicata ai giovani e agli amanti della musica, dotata di sistema audio Beats da 300 Watt con 6 altoparlanti. Inoltre la up! è la prima vettura Volkswagen ad adottare il nuovo logo del brand, svelato lo scorso settembre al Salone di Francoforte.

La dotazione di serie della nuova up! comprende contenuti di categoria superiore. Già il primo livello move.up propone lʼassistente di corsia Lane Assist con correzione della sterzata, il Cruise Control, la telecamera posteriore Rear View e i sensori di parcheggio posteriori, la navigazione con riconoscimento della segnaletica stradale e il sistema di riconoscimento dei passeggeri.

I motori termici sono invece il 1.0 a tre cilindri da 60 CV per lʼalimentazione a benzina e da 68 CV per il metano, più il 1.0 turbo da 115 CV della versione GTI. La versione elettrica e-up! si avvale del nuovo caricatore da 40 kW in corrente continua (DC), così che in un’ora circa è recuperabile l’80% della batteria. A listino questa costa 23.500 euro, ma con la promozione Volkswagen e gli incentivi statali in caso di rottamazione si scende fino a 15.300 Euro.