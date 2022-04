Volkswagen avvia la produzione della ID.5, la sua terza Full Electric

I due modelli

ID.5 e ID.5 GTX

ID.3 e ID.4

Volkswagen ID.5 ha la trazione posteriore e powertrain da 150 kW

ID.5 GTX ha la trazione integrale e powertrain da 220 kW

sono i più grandi della gamma dopo(anche questʼultimo ha una variante GTX ) e si caratterizzano per il look da Suv/Coupé molto in voga in questo periodo.(204 CV), mentre con i suoi due motori elettrici, uno per asse, la(300 CV). Ma quel che preme a Volkswagen è anche la completa riconversione dello stabilimento di Zwickau, in Sassonia, costata 1,2 miliardi di euro circa e ora dedito totalmente alla produzione d veicoli elettrici.

Nel complesso sono stati creati a Zwickau più di 50.000 metri quadrati di spazi per nuovi edifici, tra

cui quelli per

lʼespansione del reparto presse

Volkswagen

Audi e Cupra

, dove tutte le parti della carrozzeria dei modelli elettrici vengono ora stampate in loco, risparmiando così 9.000 spostamenti via camion lʼanno. In questa fabbrica sono al momento assemblati 6 modelli delle marche, che utilizzano la piattaforma modulare MEB.

In Italia la prevendita dei modelli

ID.5 e ID.5 GTX

Emden e Hannover

Chattanooga

è prevista entro la fine del mese di aprile. Per primeggiare anche nella nuova frontiera dellʼalimentazione elettrica, il colosso di Wolfsburg sta aumentando a livello globale la produzione di veicoli elettrici. Questʼanno si aggiungeranno in Germania le fabbriche di, più quella dinegli Stati Uniti.