Car of the Year 2023 a Jeep Avenger

Buzz e alla Nissan Ariya, seconda e terza rispettivamente con 241 e 211 punti. L'edizione numero 60 ha visto per la prima volta la premiazione avvenire presso il Salone di Bruxelles, ma normalmente negli anni passati tutto si svolgeva durante il famoso Salone di Ginevra, kermesse dell'automobile internazionale che andava in scena ogni anno a marzo.

Ufficio stampa Jeep

La classifica finale e le altre concorrenti - La Jeep Avenger succede alla Kia EV6, vincitrice nel 2022 e più di qualcuno ha fatto notare che in fondo si tratta di una vittoria anche un po’ italiana. Infatti, nonostante la Jeep Avenger venga prodotta a Tychy, in Polonia, è stata disegnata e progettata nel nostro Paese e oltre a vincere la concorrenza delle due compagne di podio, ha dovuto vedersela con le altre finaliste, ovvero con la Kia Niro, la Renault Austral, la Peugeot 408, la Toyota bZ4X e la Subaru Solterra. A ogni modo la rosa iniziale delle candidate era molto più ampia; tra queste c’erano (in ordine alfabetico) l’Alfa Romeo Tonale e le BMW X1 e i7, la Citroën C5 X, la Dacia Jogger, la Honda Civic, la Kia Sportage, la Lexus RZ, la Mazda CX-60 e le Mercedes-Benz GLC, EQE e SL. Concludono la lista delle pretendenti iniziali le MG 4 e 5, la Nissan X-Trail e la Opel Astra, la nuova Range Rover e le Toyota Aygo X, Corolla Cross e GR 86.

Ufficio stampa Jeep

Jeep Avenger, caratteristiche principali e prezzi - Viene proposta in versione EV da 156 CV (con 400 km dichiarati dalla Casa nel ciclo misto WLTP e oltre 550 km in città) e con motore benzina turbo 1.2 da 100 CV, con cambio manuale a 6 rapporti e consumi medi dichiarati di 5,5 l/100 km ed emissioni di CO2 intorno ai 127 g/km. Il listino viene diviso in quattro allestimenti: Avenger, Longitude, Altitude e Summit e alla base della proposta per l’Italia c’è la versione con il motore termico che si può acquistare al di sotto dei 25.000 euro (secondo un esempio di finanziamento fatto da Jeep, al netto delle promozioni il prezzo di partenza è di 23.300 euro con 4.760 euro di anticipo e 48 rate mensili da 199 euro).