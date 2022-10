Vespa GTS, nuova linfa al mitico “Vespone”

Per tutti è il “Vespone”, che nella cilindrata 300 esprime tutta la sua possanza.

È la Vespa GTS , il cui ultimo aggiornamento mancava da quattro anni e che nella gamma dello scooter più famoso del mondo rappresenta il top. Non soltanto per la cilindrata ‒ cʼè infatti anche la GTS 125 ‒ ma per i contenuti tecnici e le dotazioni comfort.