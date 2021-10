Vendite Ducati da record, dallʼincubo 2020 al 2021 da sogno

Non sarà del tutto alle spalle e la guardia non bisogna ancora abbassarla, ma la pandemia ha smesso dʼincidere negativamente sui bilanci di molte aziende. È il caso di Ducati , che ha appena annunciato di aver venduto nel mondo 49.693 moto nei primi 9 mesi dellʼanno , vale a dire più dellʼintero 2020 segnato da restrizioni e lockdown (48.042 moto in tutto il 2020). Inoltre il terzo trimestre del 2021 è stato il migliore di sempre nella storia dellʼazienda.

Il Rosso Ducati tira e regala successi Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Borgo Panigale registrano con soddisfazione la crescita di tutte le gamme prodotto, con la palma di più venduta che va alla Multistrada V4, lanciata esattamente un anno fa. È seguita da Scrambler 800, dalla Streetfighter V4 e dalla gamma Monster. Da gennaio a settembre 2021, Ducati ha venduto 7.954 moto in Italia, ma il secondo mercato degli Stati Uniti è vicino con 7.475 immatricolazioni. Terza la Germania a 5.627 unità. “La crescita che stiamo registrando è diffusa su tutti i principali mercati in cui Ducati è presente e si estende in modo trasversale alle famiglie di prodotto ‒ spiega Francesco Milicia, vice-presidente Global Sales and After Sales Ducati ‒ e riguarda sia le moto sia i prodotti after sales, ovvero abbigliamento, accessori e ricambi”.

Tutto insomma contribuisce a consolidare il brand a livello globale, lo dimostra anche la crescita della community di “ducatisti”, attentissima in queste settimane a seguire gli episodi della web series Ducati World Première 2022. Nei primi due capitoli sono state presentate lʼinedita Multistrada V2, con motore bicilindrico di 937 cc e 113 CV, più gestibile pertanto della possente V4 da 170 CV, e le due novità del mondo Scrambler: 1100 Tribute PRO e Urban Motard.

Col suo motore 4 cilindri Euro 5 di 1.158 cc e 170 CV a 10.500 giri, Ducati Multistrada V4 è una imponente granturismo sportiva, confortevole da guidare per il suo cambio a 6 marce Quick Shift Up & Down, con frizione assistita. Il V4 adotta inoltre il sistema di disattivazione della bancata posteriore, quando gira al minimo (traffico, semafori), così da proteggere il pilota e il passeggero dal calore eccessivo. Il lavoro fatto a Borgo Panigale ha permesso alla Multistrada V4 di ottenere intervalli di manutenzione imbattibili, fino a 60.000 chilometri, e il cambio dell’olio previsto ogni 15.000 chilometri!