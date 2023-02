Vecchie glorie "Made in Italy"

Il Motom 98 (esposto anche al Moma di New York), la mitica Gilera Monza, lo scooter Nibbio, non mancheranno Vespe, Lambrette e moto leggere che nel dopoguerra hanno avuto il merito di rimettere in movimento il bel paese portando avanti la motorizzazione di massa. Si tratta delle moto che guidavano i nostri nonni: progettate e costruite utilizzando quello che c’era in quel momento (come la vespa nata da un’ala di un aereo...), così questa mostra tematica diventa un “percorso” che racconta le tappe della grande avventura dell’industrializzazione italiana di quegli anni per arrivare fin quasi ai giorni nostri. Vedrete nomi leggendari che a sentirli oggi nei giovani non evocano ricordi, emozioni e avventure, ma fermarsi a guardare quelle moto, osservarle e toccarle significa ripercorrere un secolo di storia italiana, fatto di sfide coraggiose e di storie che non possono restare confinate solo nei libri e sulle foto in bianco e nero.

