Tutta lʼinnovazione di Honda e, non solo elettrica

Un nome semplice per un design semplice, minimalista, fatto di proporzioni giuste e compatte. La prima city car elettrica di Honda si chiama “e” , e lo stile minimal della carrozzeria serve anche a focalizzare il punto sui contenuti dellʼauto. Con la sua trazione al 100% elettrica e la batteria potente da 35,5 kWh, collocata sotto lʼabitacolo e a 50 cm da terra, ha bisogno di soli 30 minuti per ricaricarsi all’80% e fare più di 200 chilometri !

Per Honda e sono disponibili due motori elettrici: uno da 100 kW (equivalenti a 136 CV) e lʼaltro da 113 kW (154 CV), che sviluppano una coppia massima notevole di 300 Nm. Lʼauto elettrica Honda è unʼutilitaria super maneggevole, con un raggio di sterzata di circa 4,3 metri e uno sterzo che si annuncia reattivo e molto preciso. Ma non è tutto, perché cʼè unʼinnovazione davvero rivoluzionaria sulla quale le Case auto giapponesi stanno lavorando da un poʼ: il Sistema di Controllo a Pedale Unico. Che significa? Che cʼè un solo pesale, lʼacceleratore, e con questi si accelera e si decelera.

In pratica, quando si schiaccia il pedale, l’auto accelererà come di consueto. Ma ogni volta che il pedale viene invece rilasciato, il sistema di frenata rigenerativa automatica rallenterà l’auto. Una tecnologia innovativa che migliora l’efficienza della guida in città, rendendola ancora più coinvolgente e fluida. Già avviata alla prevendita in Europa, Honda e ha raccolto più di 40 mila manifestazioni dʼinteresse. La vedremo su strada nel 2020, in Italia i prezzi partono da 35.500 euro, ma attenzione che con i super bonus statali e regionali (cumulabili) oggi è possibile scendere sotto i 20.000 euro!

